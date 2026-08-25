Heidy Gutiérrez Portilla, de 24 años, dio a luz a su quinto hijo mientras era trasladada de emergencia desde el distrito de Sabandía hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

La joven madre, quien vive en Characato, comenzó a sentir dolores de parto durante la mañana. Ante el avance de las contracciones, caminó hasta la comisaría de Sabandía y pidió apoyo a los policías para llegar a un establecimiento de salud.

Sin embargo, la bebé no quiso esperar. Durante el recorrido hacia el hospital, el trabajo de parto avanzó rápidamente y los suboficiales Paredes y Hanco tuvieron que asistir a Heidy dentro del propio vehículo policial. En pleno traslado nació la pequeña, convirtiéndose en el quinto hijo de la joven madre.

Al llegar al hospital Honorio Delgado, el personal médico recibió inmediatamente a ambas. Los especialistas procedieron a cortar el cordón umbilical en el patrullero y posteriormente madre e hija fueron trasladadas a las áreas de obstetricia y neonatología para continuar con su evaluación.

La recién nacida llegó al mundo con 39 semanas de gestación y 3 kilos 245 gramos y con una talla de 48 centímetros. Los médicos indicaron que tras la evaluación, si no hay ningún problema, serán dadas de alta.