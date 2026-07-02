Una joven de 20 años obtuvo medidas de protección dictadas por el Poder Judicial tras denunciar haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos y actos de violencia sexual por parte de una compañera de estudios. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

El Quinto Juzgado de Familia Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ordenó medidas inmediatas para salvaguardar a la denunciante mientras se esclarecen los hechos.

Entre las disposiciones judiciales, la presunta agresora tiene prohibido acercarse, comunicarse o mantener cualquier tipo de contacto con la agraviada, incluso dentro del centro de estudios.

PRIMERA DENUNCIA DE UNA MUJER CONTRA OTRA POR ABUSO SEXUAL

Según la denuncia presentada por la madre de la joven, los hechos ocurrieron la noche del 27 de junio, cuando la estudiante asistió a una reunión social en un local ubicado en la Av. Dolores en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo con la versión de la denunciante, durante el encuentro consumió bebidas y, poco después, comenzó a sentirse desorientada y con un malestar inusual, por lo que sospecha que colocaron alguna sustancia en su bebida.

De acuerdo a la denuncia, su compañera de estudios la trasladó posteriormente hasta su vivienda, donde se habrían producido los presuntos tocamientos indebidos. La joven manifestó recordar que intentó oponerse antes de perder el conocimiento. La víctima recuperó la conciencia durante la madrugada del 28 de junio.

Posteriormente, la presunta agresora le envió mensajes de texto disculpándose por los hechos, los cuales forman parte de las pruebas que serán evaluadas durante la investigación.

El juzgado dispuso remitir el caso al Ministerio Público para que determine si los hechos denunciados constituyen delitos de connotación sexual y establezca las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con información de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, este sería el primer caso de presunta violencia sexual entre dos mujeres registrado en el Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la región.