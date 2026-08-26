Brenda Mayta Pinto, de 26 años, fue encontrada sin vida al interior de la habitación de una vivienda ubicada en el distrito de Paucarpata. La Policía investiga el caso como un presunto feminicidio y detuvo a dos hombres que estuvieron con la joven durante las horas previas a su muerte.

El hallazgo ocurrió la noche de ayer en el inmueble de la manzana D, lote 7, comité 23 del Pueblo Joven Ciudad Blanca a donde habría acudido desde la mañana de ayer para libar junto con Oswaldo Tacca Cahuapaza y Diego Hauraca Chumbes (35).

Vecinos del lugar indicaron que durante la tarde de ayer escucharon diversos ruidos en el interior de la vivienda para quedar en silencio. Los familiares de la joven llegaron al inmueble para buscarla y solicitaron la intervención de la Policía, tras encontrar el cadáver.

El cuerpo de Brenda fue encontrado recostado boca arriba sobre una cama, lo que motivó el traslado de los detectives de Homicidios de la Divincri, peritos de criminalística, forenses y el fiscal de turno para realizar la inspección del lugar.

El médico legista no advirtió lesiones externas en el cadáver de la mujer; sin embargo, estableció que habría muerto por asfixia. La data de muerte fue estimada entre seis y ocho horas, es decir ocurrió por la tarde.

Dentro de uno de los bolsillos de la joven, los peritos encontraron un blíster de clonazepam, que fue recogido para los análisis correspondientes. También se incautó una funda de almohada con el objetivo de determinar mediante peritajes si contiene restos biológicos, fluidos u otros indicios que permitan esclarecer el caso.

INTERVENIDOS

Oswaldo Tacca Cahuapaza como sospechoso de feminicidio y reveló que no estuvo solo con la joven. Reveló que también estuvo Diego Hauraca Chumbes (35) pero que este se había retirado de la vivienda.

Horas después, fue ubicado dentro de un inmueble del pueblo joven Pedro Vilcapaza, también en el distrito de Paucarpata. Allí fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Divincri Arequipa para continuar con las diligencias de investigación.

La investigación determinará qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Brenda cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue donde se le practicará la necropsia que permita establecer la causa de su muerte y con las evidencias recogidas en la vivienda, establecer responsabilidades.