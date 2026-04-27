La Policía investiga la muerte de un joven de 25 años ocurrida al interior de su vivienda en el sector de Cahuaya de Rosaspata, en el distrito de Paucarpata, Arequipa. La víctima fue identificada como Ismael Huayna Puchuri, quien fue hallado sin vida sobre su cama con una herida de arma blanca.

Efectivos de la comisaría Israel acudieron al inmueble tras el reporte y encontraron el cuerpo del joven, iniciando de inmediato las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las primeras acciones, la Policía detuvo a dos personas cercanas a la víctima: su pareja, Elva Cotohuanca Cañari, y su primo, Albert Quispe Choqehuanca, de 35 años, quienes son considerados sospechosos mientras avanzan las investigaciones.

Según las primeras indagaciones, la noche previa al homicidio, los tres habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la vivienda. En ese contexto, se habría producido una discusión que terminó en la muerte del joven.

El fiscal de Paucarpata, Víctor Banda, indicó que las investigaciones permitirán determinar las causas y circunstancias exactas del crimen, así como el grado de responsabilidad de los detenidos.

El cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad para la necropsia y determinar las causas reales de la muerte.