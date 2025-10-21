Una mujer de 32 años, identificada como Patricia Sucacahua V., perdió la vida la noche de ayer tras someterse a una cirugía estética en el Hospital Municipal de Arequipa, ubicado en el distrito de Cerro Colorado.

La joven ingresó al nosocomio la mañana del lunes, con sus exámenes preoperatorios completos y fue intervenida quirúrgicamente en la tarde. Sin embargo, durante la operación algo salió mal. La paciente fue evacuada en ambulancia hacia una clínica, donde llegó sin signos vitales. La situación fue comunicada de inmediato a la policía.

El director del centro hospitalario, Gustavo Rondón Fudinaga, explicó que, aunque la operación estaba programada, esta no es una práctica habitual en el establecimiento. Aclaró que el hospital cuenta con un programa de “clínica abierta”, donde médicos de centros privados alquilan las salas de cirugía para llevar a cabo diferentes intervenciones.

Rondón también indicó que, tras conocer el incidente, se revisaron los protocolos de atención correspondientes y aseguró que todo estuvo dentro de lo establecido. “El hospital está capacitado para atender este tipo de cirugías de mediana complejidad. Aún no sabemos qué pudo haber ocurrido durante la operación”, afirmó, añadiendo que se llevarán a cabo las indagaciones pertinentes.

El cuerpo de Patricia ha sido trasladado a la morgue central, donde se le realizará una necropsia para determinar la causa de su muerte. Se ha informado que el médico Denis Vargas fue quien solicitó el alquiler del quirófano, pero a la fecha se desconoce su paradero.

