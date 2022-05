Llevan más de dos años con la pesadilla y no pueden despertar. La familia Quispe Calla entró en desgracia cuando el muro del mirador del pueblo joven 8 de Diciembre del distrito de Tiabaya cayó el 22 de febrero de 2020 encima de la vivienda y aplastó a dos hermanos, un tercer menor logró salir a tiempo.

La estudiante de administración Lizbeth tenía 20 años de edad y llevó la peor parte, fue rescatada y trasladada a emergencia del hospital Goyeneche. El médico diagnosticó fractura múltiple en el cráneo, así como la médula espinal destrozada, además de complicaciones en uno de los pulmones y hemorragia interna.

“Soy transportista, me encontraba en Castilla, a cuatro horas de la ciudad de Arequipa. El médico me llamó y necesitaba mi autorización para operar a mi hija, no me dio esperanza y me dijo que me prepare para lo peor”, recordó Joaquín, padre de Lizbeth.

Lo curioso es que un menor de 10 años se encontraba enterrado entre los escombros y los propios vecinos se encargaron de rescatarlo. “Mi otro hijo tenía el pie roto y lo llevaron al hospital Honorio Delgado, mi preocupación era Lizbeth”, dijo.

Lisbeth Quispe quedó en silla de ruedas y pide apoyo para terapia

Era temporada de lluvia y el agua carcomió la base del mirador que fue construido por el municipio distrital de Tiabaya, entre el 2011 y 2012, en la gestión de Miguel Ángel Cuadros, actual alcalde.

Lizbeth no perdió el conocimiento y las imágenes quedaron grabadas en su memoria, se acuerda cómo ocurrieron los hechos.

“Estaba con mis dos hermanos menores. En el patio lavaba ropa y escuché un sonido fuerte, vi el mirador que estaba cayendo. Mi reacción era salvar a mis hermanos que estaban en el cuarto. Uno quedó atrapado y yo con él. Los propios vecinos me sacaron de los escombros. No perdí el conocimiento. En el puesto de salud no me quisieron atender y me llevaron al hospital”, contó.

LA VID DE LIZBETH DIO UN GIRO DE 360 GRADOS Y LOS SUEÑOS QUEDARON TRUNCOS

La vida de la familia dio un giro de 360 grados, de llevar una vida tranquila y con sueños por cumplir, ingresaron a una pesadilla sin final. El dolor se incrementó cuando no recibieron el apoyo que necesitaban por parte de la municipalidad distrital, responsable de la obra.

”Al día siguiente en la tarde fui a ver mi casa y estaba tapado con escombros. Fui a la municipalidad a buscar al alcalde (Miguel Cuadros) y me dijeron que presente una solicitud. Mis vecinos hicieron un plantón para que no sea indiferente al problema. Gastaba en medicamentos y no nos quiso recibir”, contó.

Joaquín afirmó que dejó de trabajar para ocuparse de la recuperación de su hija y tocar la puerta del municipio en varias oportunidades. Sin embargo, el apoyo llegó de los vecinos con la organización de actividades como polladas.

“La asistenta y el procurador me llamaron para decirme que el cuarto (prefabricado) está instalado. Había gastado más de 30 mil soles en medicamentos. Mis vecinos organizaron polladas y con colaboración de familiares pude cubrir los gastos. Dos mil soles me dio la municipalidad, presenté la lista de gastos y me trajeron agua, papel y toallas. Tenía ahorros para mejorar mi casa y todo el dinero se fue”, afirmó.

El padre señaló que iba constantemente al municipio hasta que un día se presentó en la casa del alcalde con Lizbeth. “El alcalde vivía en Los Tunales y fui a su casa, cuando llegué habían serenos y policías. Me dijo para llegar a un acuerdo”, dijo.

De acuerdo a Joaquín, la propuesta del alcalde era un trabajo estable para Lizbeth en la central de cámaras y otro para él de seis meses, alquiler de un departamento por seis meses.

“Un mes trabajó mi hija. De nuevo fui a la comisaría a denunciar, me sentía engañado. El futuro de mi hija se desvaneció y necesitamos ayuda profesional para adaptarnos a esta vida”, se quejó.

DOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA MUNICIPIO DE TIABAYA

El asesor legal de la familia, Romulo Mayta, informó que llevan dos procesos en el juzgado civil, solicitan indemnización al municipio distrital de 100 mil y 500 mil soles a favor de Lizbeth Quispe, quien tenía un proyecto de vida y ahora se encuentra en silla de ruedas.

Las personas que deseen ayudar pueden hacerlo a través de la cuenta BCP ahorros: 215-01653952-0-54