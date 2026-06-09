Juan Carlos Blanco asume como gerente general del Gobierno Regional de Arequipa

Juan Carlos Blanco Mendoza se convierte desde hoy en el sexto gerente general de la gestión 2023-2026 del Gobierno Regional de Arequipa. El nuevo funcionario asume el cargo tras la renuncia presentada por Berly Gonzales Arias por motivos políticos.

Mediante la Resolución N° 263-2026-GRA/GR, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, designa en el cargo de gerente general a Blanco Mendoza a partir del 9 de junio, con el pendiente de que el funcionario deberá presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y Declaración Jurada de Intereses en un plazo no mayor de 15 días.

Blanco Mendoza se desempeñaba desde el 3 de octubre del 2025 en el cargo de subgerente de Ejecución y Liquidación de Proyectos de la Región, tras una encargatura breve de 28 días en el cargo de gerente regional de Infraestructura en septiembre del 2025.

Gobernador Rohel Sánchez emitió la resolución de Juan Carlos Blanco como gerente del Gobierno Regional de Arequipa

Al respecto, la presidenta del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Norma Ortega, manifestó que una decisión así genera preocupación a esta altura de la gestión, dado que puede poner en riesgo la continuidad de las gestiones y la concreción de algunos resultados.

“Debo decir que a diferencia de otros gerentes, el Ing Blanco suele atender rápidamente a los pedidos de información, esperemos que sea igual en la gerencia general. Estaremos vigilantes”, manifestó.

Cabe señalar que en los últimos días Blanco ha sido foco de diversas denuncias, ante las cuales el funcionario afirmó ser víctima de coacción por parte del representante de una empresa que sostiene un arbitraje con la Región por un pago no efectuado.

De otro lado, la salida de Berly Gonzales obedece a su intención de postular al cargo de gobernador regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que ingresó a etapa de solicitud de inscripción de candidaturas.