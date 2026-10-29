La fe también se hizo presente en el fútbol arequipeño. Jugadores del FBC Melgar participaron en el sexto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros y cargaron la anda del Cristo Moreno durante un corto tramo, luego de la visita de la sagrada imagen al local del equipo rojinegro en la calle Consuelo.

El encuentro entre los integrantes del club y la imagen del Señor de los Milagros fue uno de los momentos de esta última jornada de procesión, que congregó a fieles en las calles del Centro Histórico de Arequipa.

La imagen partió del altar mayor del templo de San Agustín y recorrió diversas calles de la ciudad. Durante el trayecto, también visitó instituciones públicas y privadas, donde los devotos tuvieron la oportunidad de acompañarla y expresar su fe.

Con este sexto recorrido, el Cristo Moreno concluyó su paso por las calles del Centro Histórico y retornará al templo de San Agustín, desde donde había iniciado su salida.

Los feligreses también armaron alfombras y otros acompañaron en el recorrido con velas e imagines del Cristo Moreno.