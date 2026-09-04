Julio César Paco, candidato a la Municipalidad Distrital de Cayma en Arequipa por Perú Moderno, anunció que implementará bases de serenazgo descentralizado equipadas con un sistema de vigilancia que incluirá 2 mil drones con inteligencia artificial. La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y convertir a Cayma en el distrito más seguro del país.

Paco participa por primera vez como candidato a la alcaldía distrital. Es abogado y actualmente se desempeña como asesor legal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en la Gerencia de Administración Tributaria.

Asimismo, es fundador del Instituto de Defensa Policial a nivel sur, estudio jurídico especializado en la defensa de efectivos policiales, experiencia que le permitirá plantear una estrategia de seguridad ciudadana con mayor respaldo técnico y legal.

En un momento iba a ser párroco, lo cambiaron de colegio y de profesión. El padre Giovanni Cefai, hoy Monseñor en Puno, le inculcó valores y el servicio a la ciudadanía.Su mamá falleció cuando tenía 30 años y él 7 años. Afirma que nunca perdió la fe en poder ayudar por más difícil que se ponga el camino. Asegura llegar a la campaña con las manos limpias y experiencia tiene porque trabajó en la Municipalidad Provincial de Arequipa en asentamientos humanos, transporte y labor social.

Seguridad ciudadana, ¿Qué hacer desde la municipalidad? La construcción de bases descentralizadas de serenazgo, se va a complementar con más de dos mil drones con inteligencia artificial, que permitirán combatir, prevenir y erradicar la delincuencia en mi distrito. Algunos candidatos se burlan de mis drones, pero sí van a funcionar porque hice un análisis. Me reuní con un excomandante de la Policía, me dijo que es viable porque el presupuesto es bajo.

¿Cómo funcionará? Con un aplicativo y un botón de pánico. Van a circular en zonas con índices de robos y otros delitos. Tendrá reconocimiento facial, mis drones estarán en las fronteras, ante un delito, los vecinos van a apretar el botón de pánico, el GPS ubicará la zona y el dron automáticamente correrá y podrá seguir al ladrón hasta que la Policía y el serenazgo lo capture. Los delincuentes no van a venir a Cayma porque correrán el riesgo de ser capturados. Con estos drones, Cayma será el distrito más seguro del país, ese es mi objetivo.

Cayma es uno de los distritos más grandes de Arequipa, ¿qué se puede hacer en transporte? Perú Moderno y este humilde servidor proponen traer buses de China a un bajo costo, al menos 10 buses grandes, y mitigar el problema del transporte. Los buses municipales articularán desde la parte alta del distrito para los estudiantes de nivel superior, escolares y ancianos. Las combis no recogen a los escolares, igual a los estudiantes. De Bolognesi para arriba hay loncheritas y existe por necesidad. Los consorcios no se abastecen y no tienen la flota adecuada. Propongo también la construcción de las vías principales, como el puente Loncco que va a solucionar en parte el tránsito. Vamos a tocar la puerta para que salga el expediente.

¿Qué hacer con las loncheritas? Una mesa de trabajo, ver la calidad de servicio, el tema de prevención y el riesgo. Voy a tener reuniones con las empresas y garantizar el buen servicio. Pero las loncheritas que vayan de Cayma al Avelino no se van a permitir, aunque es competencia de la comuna provincial.

¿Qué acciones tomará para cuidar la campiña? Nosotros vamos a garantizar la protección de nuestra campiña, en algunas se ha cambiado la zonificación a zonas urbanas. El tema es que no se degrade nuestra campiña. Si está regulado, se garantizará que se ejecuten los proyectos inmobiliarios, no los voy a espantar.

¿Qué le parece la actual gestión de Cayma? Hubo capacidad de hacer obra, la crítica es que se destinó presupuesto en obras que no son de trascendencia. Los proyectos tienen que continuar; aquellos con expedientes técnicos los tengo que ejecutar, mientras comencé con mis propios proyectos. Soy abogado penalista y denunciaré cuando fiscalice a la actual gestión.

¿Qué otras propuestas lleva su plan de gobierno? Los parques estarán abiertos y tendrán wifi para sus hijos y los estudiantes. Los campos deportivos tendrán canchas sintéticas. Iluminación en todos los parques con energía solar. El hospital y la veterinaria municipal. Quiero priorizar políticas públicas como la biblioteca municipal con Internet gratis. Mientras más jóvenes comencemos a involucrarnos con ética y moral, vamos a conocer mejor la realidad de nuestro distrito, provincia y región, y plantear soluciones concretas.