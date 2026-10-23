La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llega a Arequipa junto al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, para inaugurar el reservorio N.° 31, obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado en sectores de Cerro Colorado, en José Luis Bustamante y Rivero.

La llegada de la mandataria está prevista en el Ala Aérea N.° 3, donde se espera su arribo acompañada del titular de Vivienda. Mientras tanto, un grupo reducido de militantes de Fuerza Popular ya se encuentra en la zona ante la visita presidencial.

La construcción del reservorio costó 134 millones de soles y empezó en el año 2021. La capacidad de almacenamiento es de 5.100 metros cúbicos y está destinado a abastecer de agua potable a diversos sectores de APIPA y José Luis Bustamante y Rivero.

La puesta en funcionamiento de la obra que se inaugurará hoy apunta a atender la demanda de agua potable y saneamiento en zonas de Cerro Colorado que requieren ampliar sus servicios básicos.