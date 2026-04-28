Rudhy Benavides (46) llevaba desaparecido más de una semana en Cusco. Él trabajaba en un restaurante del centro de la ciudad, y como todos los días, el sábado 18 de abril, había salido de su casa hacia su centro de labores: “Chau mamá, ya vuelvo”, fueron sus últimas palabras, y los suyos nunca más lo vieron con vida.

Luego de una semana de ausencia, recién su familia se animó a formular formalmente su denuncia por desaparición y cuando el caso se hizo conocido, recibieron una llamada que les indicaba que Rudy estaba en una casa en Los Manantiales, en la prolongación avenida Ejército, distrito cusqueño de Santiago.

LA CASA DEL TERROR EN CUSCO

Lo que descubrió la Policía en el interior de esta vivienda era simplemente espeluznante. Según el acta oficial de intervención, en una cocina industrial hallaron dos ollas de gran tamaño, en una de ellas había una cabeza humana, en la otra piel humana y partes del cuerpo. Además, encontraron huesos humanos, per no se sabe si fueron comidos por personas o los cinco canes que estaban en la propiedad.

En el lugar la Policía detuvo a Gabriel Condori, quien sería dueño de la casa y de los perros, tiempo después también cayó Oscar Tinco, el otro sindicado por el atroz crimen. Las autoridades aún no confirman que hayan aceptado su culpa, sin embargo todo apuntaría a ellos.

Las autoridades rescataron a canes que vivian en la citada casa y que pertenecían a uno de los presuntos responsables por el hecho. Los especialistas los habrían encontrado abandonados tras la detención de su dueño, por lo que les suministraron somníferos para su traslado hasta un refugio de animales. Mientras tanto la Policía continúa investigando si es que estos canes llegaron a consumir partes de la víctima, ya que la Policía no habría hallado el cuerpo completo tras las pericias de orden.

Vecinos del sector señalan que se quejaron ante las autoridades muchas veces por el comportamiento que había en la citada vivienda, donde señalan haber notado ruidos raros, música estridente y excesivo consumo de licor. “Tomaban mucho y a todo volumen, entraban hombres y mujeres a tomar, yo llamé a la Policía para que los intervenga, pero nunca llegaron, yo tenía miedo porque vivo al costado y tengo niñas pequeñas, temía por sus perros bravos; yo me quejé pero las autoridades nunca vinieron”, refirió un vecino de la zona.