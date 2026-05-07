Con enorme devoción y el corazón lleno de fe, el anexo de La Pampa de Tocota, en el distrito de Huanuhuanu, en Caravelí se celebró del 1 al 5 de mayo las tradicionales festividades en honor a la Santísima Cruz y la Virgencita de Chapi, reuniendo a familias enteras, hijos del pueblo y visitantes que llegaron para reencontrarse con sus raíces y renovar su fe.

Todo comenzó el 1 de mayo con el emocionante ingreso de la banda “Juventud Nasqueña” al pueblo de La Pampa de Tocota, siendo recibida con gran alegría por los mayordomos Carmen Caballero y Manuel Saavedra, quienes dieron la bienvenida oficial comunicando así el inicio de las esperadas festividades patronales. Desde ese momento, la música, la emoción y la tradición se apoderaron del pueblo.

Durante los cinco días de celebración, el sonido del arpa, el violín y la banda acompañaron cada actividad religiosa y festiva, haciendo bailar y emocionar a todos los presentes. Las melodías tradicionales llenaron de vida cada rincón del pueblo, creando un ambiente de alegría, unión y profundo sentimiento cultural.

Durante estas celebraciones religiosas estuvieron presentes las veneradas cruces de Cruz Calvario, Sulcacha, El Patrón, Pequeña y La Capachona, símbolos sagrados de protección, fe y esperanza para todos los devotos que año tras año mantienen viva esta hermosa tradición. Cada una de ellas recibió el cariño y respeto de la población en medio de rezos, cánticos y muestras de profunda devoción.

Las tradicionales chamizadas también iluminaron las noches festivas, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales y esperados por la población. Entre el resplandor del fuego, la música y la emoción de los asistentes, las familias compartieron momentos de unión, alegría y tradición que fortalecen las costumbres del pueblo año tras año.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la espectacular presentación de los caballos de paso junto a sus elegantes jinetes, quienes deleitaron al público con impresionantes demostraciones al ritmo de marinera y cumbia.

Las danzas típicas también se robaron el corazón del público. Jóvenes y adultos participaron con hermosos trajes y gran entusiasmo, llenando de energía y cultura cada presentación. La música tradicional y el sonido de los instrumentos hicieron vibrar a todos los presentes en una fiesta donde la tradición nunca dejó de brillar.

Uno de los momentos más conmovedores fue la visita de las Santísimas Cruces a las viviendas de las familias devotas. En cada hogar se vivieron escenas llenas de fe y emoción, donde las cruces fueron recibidas entre flores, velas, cánticos, oraciones, fortaleciendo la unión y el espíritu religioso de toda la comunidad.

Pero sin duda, el instante más emotivo llegó con la despedida de la Cruz del Calvario. Entre aplausos, abrazos y promesas de volver el próximo año, el pueblo acompañó la sagrada cruz mientras era subida a uno de los cerros que rodean La Pampa de Tocota, lugar donde descansará hasta las próximas festividades.