Un leve temblor en la mano, después la lentitud al caminar, que en un principio muchos atribuyen a la edad, pueden ser los signos iniciales de una enfermedad que avanza silenciosamente, como lo es el Parkinson, que, si no se detecta a tiempo, termina afectando de manera severa la calidad de vida de quien la padece.

“El Parkinson es una enfermedad degenerativa, es decir, progresa lentamente con el tiempo. Por eso es sumamente importante detectarlo a tiempo”, explicó José Centeno Arispe especialista en neurología del hospital Honorio Delgado Espinoza, al detallar que los síntomas más frecuentes son el temblor y la lentitud en los movimientos. Si una persona, especialmente mayor de 60 años, comienza a notar estos cambios, debe acudir a una evaluación médica.

Aunque la mayor incidencia de los casos se presenta en adultos mayores, en el nosocomio regional se han registrado pacientes más jóvenes, incluso de 38 y 39 años, asociados a factores genéticos. No obstante, el pico de casos se concentra en edades superiores a los 70 años.

Las cifras también evidencian la magnitud del problema. En lo que va del año, el hospital ha identificado 79 pacientes con Parkinson, mientras que los casos sospechosos superan los 180. Anualmente, se diagnostican alrededor de 50 nuevos casos en el Honorio Delgado, aunque los especialistas advierten que la cifra real podría ser mayor debido a pacientes que no llegan a los servicios de salud. De hecho, se estima que cerca del 6% de la población mayor de 60 años podría padecer esta enfermedad sin saberlo.

NO HAY CURA, PERO SÍ EL TRATAMIENTO

Si bien el Parkinson no tiene cura, el tratamiento permite controlar los síntomas y, sobre todo, retardar el avance de la enfermedad. El manejo del Parkinson incluye medicación específica, disponible a través del Seguro Integral de Salud, pero también se aplica un enfoque multidisciplinario que involucra terapia física, apoyo psicológico y estimulación cognitiva.

El especialista agregó que uno de los aspectos relevantes para el tratamiento es la actividad física. “Se ha demostrado que el ejercicio es lo único que puede frenar la progresión”, señaló Centeno, quien recomendó actividades aeróbicas como caminar o nadar, así como ejercicios de resistencia, realizados siempre bajo la supervisión de un cuidador.

CAMPAÑA DE DESPISTAJE POR 2 HORAS DIARIAS

En ese contexto, el servicio de Neurología del hospital Honorio Delgado Espinoza ha puesto en marcha una campaña de despistaje gratuita con el objetivo de identificar de manera temprana los casos de Parkinson y problemas cognitivos para retardar su progresión. La jornada se desarrollará del 13 al 23 de abril, entre el mediodía y las 2 de la tarde.

La actividad contempla una evaluación integral de los pacientes que serán sometidos a una revisión clínica especializada para detectar signos compatibles con la enfermedad. Luego, se aplicarán pruebas neuropsicológicas orientadas a evaluar memoria, comportamiento y posibles cuadros de depresión o ansiedad.

El hospital cuenta con un club de Parkinson, donde pacientes y cuidadores reciben orientación para mejorar su calidad de vida.