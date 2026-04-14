Atención maestros de educación básica. Las inscripciones para el esperado Concurso de Ascenso Docente 2026 se iniciarán este jueves 16 de abril, anunció el Ministerio de Educación (Minedu).

Esta será una gran ocasión para el desarrollo profesional de los educadores y una oportunidad única para mejorar su retribución económica en función de su mérito, señaló el sector.

De este modo, las inscripciones se prolongarán hasta el lunes 4 de mayo de 2026, con el objetivo de que aproximadamente 135 000 docentes que ya se encuentran en la Carrera Pública Magisterial, participen del concurso de ascenso.

Detalles

El Ministerio de Educación confirmó que los profesores que logren el acceso accederán a una mejora en su remuneración íntegral mensual (RIM), alcanzando sueldos que van desde 3850 soles hasta 9801 soles, según la escala alcanzada y la jornada laboral,

El sector indicó que el concurso será diferenciado, con pruebas dirigidas a docentes de instituciones educativas públicas de Educación Básica, otro para profesores que laboran en instituciones administradas por el Ministerio de Defensa y un tercero para aquellos que prestan servicios en instituciones educativas del Ministerio del Interior.

Para participar en el proceso, los docentes deben encontrarse ubicados entre la primera y séptima escala magisterial, cumplir con el tiempo mínimo de permanencia en su escala y acreditar los requisitos de idoneidad ética y profesional, establecidos en la normativa vigente.

La evaluación tiene un enfoque formativo orientado a mejorar el desempeño docente.

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