Especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), lograron salvar la vida de un recién nacido y recuperar la visión de su madre mediante una intervención médica multidisciplinaria considerada de alta complejidad.

La paciente, Daniela Herrera Vidal, de 21 años, llegó al hospital con 36 semanas de gestación y un cuadro de glaucoma severo que amenazaba con dejarla ciega. Según los especialistas, la joven había suspendido su tratamiento oftalmológico por temor a que los medicamentos afectaran el desarrollo de su bebé.

Una intervención simultánea para proteger a madre e hijo

Ante la gravedad del caso, el equipo médico decidió realizar una cesárea para garantizar el nacimiento del bebé y, posteriormente, proceder con una cirugía ocular especializada.

La intervención fue liderada por el médico oftalmólogo Ricardo Ugarte Basurto, quien explicó que la paciente presentaba un glaucoma asociado a una enfermedad autoinmune.

“Daniela presentaba una presión intraocular muy elevada que comprometía seriamente su capacidad visual en ambos ojos. Debido a su estado, decidió suspender el uso de gotas que le ayudaban a disminuir la presión ocular por temor a afectar el desarrollo de su bebé”, explicó el especialista.

Tras el nacimiento del bebé, los médicos realizaron cirugías oftalmológicas en ambos ojos para controlar la presión intraocular y evitar una ceguera irreversible.

Tecnología especializada para detener el avance del glaucoma

El procedimiento incluyó técnicas de alta especialización como facoemulsificación de catarata, colocación de un lente intraocular y el implante de válvulas de drenaje ocular, dispositivos diseñados para regular la presión dentro del ojo.

Según el especialista, la cirugía permitió disminuir drásticamente la presión intraocular, lo que hizo posible intervenir posteriormente el segundo ojo con el mismo procedimiento.

Como resultado de la intervención, la paciente logró recuperar entre el 50% y 60% de su capacidad visual, lo que le permitió retomar sus actividades diarias y cuidar a su hijo.

Importancia del diagnóstico oportuno del glaucoma

El doctor Ugarte destacó que el glaucoma puede presentarse a cualquier edad y, en muchos casos, no presenta síntomas en etapas iniciales.

“Cuando aparecen señales como la pérdida del campo visual o visión en túnel, el daño suele estar avanzado; por ello, los controles preventivos son fundamentales”, señaló.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara atiende mensualmente a más de 500 pacientes con glaucoma, de los cuales aproximadamente 100 requieren cirugías especializadas con dispositivos de drenaje.

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