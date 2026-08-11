Los pobladores del distrito de La Joya, en Arequipa, se quedarán sin servicio de agua potable durante tres días debido a trabajos de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y las líneas de conducción.

Según informó el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la interrupción del servicio serán los días 12, 13 y 14 de agosto y afectará a los habitantes de los 23 pueblos que dependen del sistema de abastecimiento.

Durante estos días se ejecutarán trabajos en los decantadores y la limpieza de los reservorios de la planta de tratamiento. El objetivo es realizar el mantenimiento necesario para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y la posterior distribución del agua potable.

Comunicado corte del servicio de agua en La Joya (Foto: GRA)

Ante el corte, el GRA recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación y en una cantidad suficiente para cubrir sus principales necesidades durante los tres días de interrupción.

Sin embargo, en el comunicado no se precisa si se abastecerá de agua a través de las cisternas, como suele ocurrir cuando los cortes son por un tiempo prolongado, como en este caso. Por lo tanto, se entiende que el Gobierno Regional de Arequipa no tiene previsto distribuir agua mediante cisternas, por lo que los pobladores deberán asumir las medidas de prevención antes del inicio de los trabajos.

La suspensión del servicio de agua generará dificultades a los centros de salud, colegios y otras entidades públicas que requieren del servicio de agua para atender a la población durante los tres días.