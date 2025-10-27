Esta es la última semana del circo La Tarumba en Arequipa y según el director, Fernando Zeballos, la presentación será desde este martes hasta el domingo, con dos funciones diarias a las 5:00 y 8:00 de la noche en el puente San Martín.

La función de este año, narra una historia del encuentro de la cultura negra del Perú con la rica tradición circense universal, a través del director de la música y uno de los payasos.

El espectáculo cuenta con una variedad de números que incluyen equilibrio, malabares, humor de payasos y trapecios, además de la emocionante presentación de música en vivo, que está a cargo de un talentoso director musical. Esta fusión denominada “Festejo”, busca celebrar las raíces culturales de los artistas y el arte del circo.

La Tarumba llega a Arequipa por tercer año consecutivo, debido a la calidez y aceptación del público arequipeño. El circo ofrece cada vez una historia y un espectáculo diferente, lo que ha contribuido a su popularidad.

“El circo se esfuerza por rescatar la elaboración de los personajes, cuidando todos los detalles teatrales, desde la iluminación hasta la actuación, para crear momentos que transporten al público a un viaje lleno de emociones”, comentó.

La Tarumba, recorrió calles, teatros y plazas, desde 1982, consolidándose como un referente del circo en el Perú. El nombre “La Tarumba”, que significa locura, fue inspirado en un prólogo de una obra del poeta español Federico García Lorca, y representa la esencia necesaria para hacer circo.

