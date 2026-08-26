La reconocida compañía circense La Tarumba presentará del 5 al 25 de octubre de 2026 su nuevo espectáculo “Airosa”, que encuentra su inspiración en las célebres acuarelas del artista peruano Pancho Fierro (1807-1879) y en la labor cotidiana de las anónimas barrenderas de la ciudad, creando un puente entre el Perú contemporáneo y el de los primeros años de la República.

Para esta nueva temporada, La Tarumba vuelve a poner la mirada en la identidad peruana, apostando por una propuesta que combina historia, tradición, humor, música y la destreza circense que caracteriza a la agrupación.

Bajo la dirección artística de Carlos Olivera, la puesta en escena promete transportar al público a una Lima decimonónica llena de color y personajes emblemáticos.

“En este espectáculo encontraremos pulperías que se elevan en equilibrio, tapadas que juegan entre telas, mercachifles que sorprenden con malabares y fiestas populares que estallan en música y humor; donde el Perú de ayer vuelve para emocionarnos en el presente”, destacó el director.

La historia gira en torno a una joven barrendera que trabaja una noche en un museo aparentemente vacío. Sin embargo, la rutina da un giro inesperado cuando las figuras retratadas por Pancho Fierro cobran vida y salen de sus cuadros. Con “Airosa”, La Tarumba busca rendir homenaje a la riqueza cultural del país y a aquellos personajes anónimos que forman parte de la historia urbana peruana.

La novedad está en la forma en que van cobrando vida los personajes de las pinturas y el significado de cada una de ellas, envueltas en una historia que atrapa al espectador de principio a fin.

La carpa estará en la bajada del Puente San Martín, Vallecito, con presentaciones de martes a domingo, del 5 al 25 de octubre.