La lactancia materna no debería convertirse en un tema que una mujer recién conozca cuando está embarazada o cuando ya tiene a su bebé entre los brazos. Para la pediatra María Olivia Lira, integrante del Comité de Lactancia Materna del hospital Honorio Delgado Espinoza, promover esta práctica requiere empezar incluso desde la escuela y con la participación de toda la sociedad.

La especialista considera que durante años se ha instaurado la idea de que amamantar es una responsabilidad exclusiva de la madre. Sin embargo, detrás de una mujer que da el pecho, también existe una familia, una pareja y un entorno que pueden facilitar o dificultar que continúe haciéndolo.

“Es un trabajo de la comunidad”, remarcó al señalar que el esposo, los familiares e incluso las instituciones deben formar parte de una red de apoyo que permita a la madre disponer del tiempo y tranquilidad necesarios para alimentar a su hijo que es la esencia para su desarrollo.

Por ello, la pediatra plantea que la información sobre lactancia materna sea incorporada desde las instituciones educativas y no únicamente en carreras vinculadas a la salud. La finalidad, explicó, es que hombres y mujeres conozcan desde jóvenes su importancia y lleguen a la maternidad o paternidad con conocimientos previos, dejando atrás mitos que todavía persisten en las familias y afectan la salud de los infantes.

María Oliva refirió que muchas madres llegan al hospital sin haber recibido suficiente orientación durante el embarazo. Algunas creen, por ejemplo, que la fórmula necesariamente debe complementar la leche materna, aunque no exista una indicación médica para hacerlo.

El problema de realizar la lactancia no depende únicamente de la voluntad de las madres. El ritmo de vida, el trabajo y las labores en casa también pueden terminar reduciendo el tiempo destinado a amamantar. Esa presión, sostuvo, genera estrés y dificulta mantener una lactancia adecuada.

De allí que considera necesario cambiar la mirada a este proceso y en lugar de cuestionar por qué una madre dejó de dar de lactar, también debería analizarse qué apoyo recibió para poder hacerlo.