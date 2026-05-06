Una humilde cocinera acabó internada en el hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa, tras ser arrastrada por una banda de ladrones para arrebatarle su cartera en al que tenia sus documentos personales, celular y dinero.

Genoveva M. V., de 41 años, que ingresó al mediodía del lunes a la sala de emergencia del nosocomio regional, contó a la Policía que en horas de la mañana mientras caminaba en compañía de una amiga hacia su vivienda ubicada en el sector de El Nazareno, en el distrito de Cerro Colorado, un auto Volkswagen de color azul se le acercó por detrás y de pronto un hombre sacó medio cuerpo por la ventana del copiloto para jalarle su pequeña cartera que tenia cruzada en el pecho.

Fue precisamente la forma en que llevaba sus cosas lo que hizo que el delincuentes la arrastrarar varios metros por la tierra para poder arrebatarsela. tras lo ocurrido la mujer tuvo que levantarse y por sus propios medios para luego dirigirse al hospital donde fue diagnosticada con múltiples contusiones en el cuerpo.

En la zona donde se produjo el robo existe una cámara de seguridad que registró el hecho, el material fue entregado a la Policía para poder identificar a los delincuentes.

2 a 3 denuncias por robos bajo la modalidad de arrebato se registran por semana en el cono norte de Arequipa.