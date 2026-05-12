Jaime Victorino, trabajador de una empresa distribuidora de alimentos en la ciudad, fue víctima de una banda de ladrones, quienes lo interceptaron para robarle a balazos la suma de 50 mil soles, el empleado resultó herido al ser golpeado con la cacha del arma, por lo que fue atendido en el hospital Edmundo Escomel de EsSalud.

Minutos después de las 8 de la mañana, el empleado que labora en el área de recaudación de ventas, se trasladó hasta su centro de trabajo para recoger el dinero que debía depositar en una de las agencias bancarias ubicadas en el Parque Industrial del Cercado.

Media hora después, salió a bordo de la unidad de placa V5I-720; sin embargo, debido a que a esa hora aún no abrían las puertas del banco, decidió estacionarse a un costado del parque A La Madre, ubicado en la cuadra 20 de la avenida Venezuela y a escasos metros de la entidad financiera, para poder desayunar.

ASALTO A MANO ARMADA

Mientras Jaime Victorino tomaba su desayuno, un auto de color blanco se estacionó a su costado y del interior salieron dos sujetos armados; uno de ellos hizo un disparo al aire para luego golpear la cabeza de la víctima con la cacha del arma mientras su compinche le arrebataba el sobre de manila donde tenía los 50 mil soles producto de las ventas de diversos productos.

Tras el asalto, los hampones huyeron raudamente con dirección al Parque Industrial, pese a estar conmocionado por el golpe, el trabajador logró anotar la serie 785 de la placa del auto blanco, al parecer de la marca Suzuki que utilizaron los asaltantes.

Hasta el lugar se trasladaron los agentes del grupo Los Halcones de la PNP que cerraron la calle para perennizar la escena del crimen hasta que se hicieron presentes los peritos de criminalística de la Divincri quienes recogieron un casquillo de bala. Los detectives de Robos de la Divincri se hicieron cargo de las investigaciones.

En la zona hay viviendas y negocios que habrían registrado el paso de los ladrones, las imágenes será revisadas por la Policia.