El accidente registrado la madrugada del 11 de mayo en la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador, dejó dos personas fallecidas y 12 heridas. Horas después del siniestro, se confirmó que una de las víctimas mortales era Deyvis Herrera Poma, joven deportista de 21 años que obtuvo el campeonato nacional de ciclismo de pista en 2023.

El choque ocurrió alrededor de las 5:25 a. m. en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, cerca del paradero Capilla. En ese punto, una combi que cubría la ruta Villa El Salvador-Plaza Norte impactó por la parte posterior a un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA.

Producto de la colisión, la parte delantera de la unidad menor terminó destruida. Los pasajeros que se encontraban en los primeros asientos fueron los más afectados por el impacto.

Accidente vehicular dejó dos fallecidos en el km 27 de la Panamericana Sur Fotos: César.grados@photo.gec

¿Quién era Deyvis Herrera?

Deyvis Herrera Poma nació en Pisco, en la región Ica, y era considerado una de las promesas del ciclismo nacional. En 2023 logró el título de campeón nacional de pista y también obtuvo el subcampeonato nacional en la prueba de un kilómetro contrarreloj.

El deportista integraba la preselección nacional y formaba parte de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo. Tras conocerse su fallecimiento, la institución expresó su pesar por la pérdida del joven atleta.

Segunda víctima mortal

La otra persona que perdió la vida fue David Ocharán Zapata, de 53 años. La víctima trabajaba como chef y residía en el distrito de Cerro Azul.

Familiares y vecinos lo identificaban por su experiencia en la preparación de pizzas, dulces y ceviche. Al igual que el deportista, viajaba en la parte delantera de la combi al momento del accidente.

Luego del choque, el conductor de la combi abandonó la escena y dejó a los pasajeros dentro de la unidad siniestrada. Las autoridades iniciaron su búsqueda para determinar su responsabilidad en el caso.

La unidad de placa D1Y-963 acumulaba papeletas por más de 20 mil soles, según información difundida tras el accidente. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre cómo el vehículo continuaba operando pese a registrar esa deuda.

Fiscalía inició diligencias

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador informó que su personal acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Entre las primeras acciones se dispuso el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias.

Además, la Policía Nacional realiza peritajes para esclarecer cómo ocurrió el accidente. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades del caso.