Miguel Coaquira Torres (56) y Benigno Paco Quispe (41) son miembros de una presunta banda de ladrones que, tras robar oro a un empresario, pretendieron darse a la fuga en un vehículo en el que secuestraron a una mujer que efectivos de la Policía de Carreteras rescataron tras capturar a los hampones a balazos.

Erika Y. F. (36) iba a bordo de la camioneta de placa V0U-070 con destino a Espinar, cuando a las 08:30 horas, el chofer se detuvo a la altura del km 141 de la carretera Arequipa – Puno donde estaba la camioneta VAZ-893 volcada en la cuneta y en sentido contrario, en la pista dos hombres hacían señas de ayuda. Eran Miguel Coaquira y Benigno Paco que de inmediato encañonaron al conductor del vehículo en el que viajaba Erika y sin importarles que la mujer seguía a bordo, hicieron que el chofer se bajara para huir hacia Puno.

Mientras los ladrones huían con su víctima, en la carretera el conductor pidió ayuda al personal policial de carreteras que de inmediato se comunicó con la comisaria de Imata para ubicar la camioneta V0U-070 que ubicaron en el ingreso de una trocha ubicada a la altura del km 171.

Los agentes policiales tuvieron que hacer varios dispararon para capturar a los ladrones que, mientras escapaban por los cerros, disparaban contra los policías.

Tras la persecución, Benigni Paco y Miguel Coaquira fueron capturados y al cotejar sus nombres con la base de datos de la PNP, detectaron que el segundo de los nombrados es un ranqueado delincuentes que tiene 11 requisitorias vigentes por diversos delitos, entre ellos robo agravado.

“Me dijeron que me iban a quemar (disparar) porque estaban robando oro. Uno de ellos me apuntaba con el arma en la cabeza y yo les rogaba que no me hicieran nada. Mientras huían, hablaban por teléfono con otros, les decían que se habían volcado y pedían que los esperaran porque estaban llevando el oro”, contó Erika a la Policía.

Los agentes comenzaron a indagar cuál era el motivo de la huida de los sujetos y descubrieron que antes de secuestrar a la pasajera, habían asaltado a un minero que partió de Arequipa con dirección a Juliaca.

Jorge M. A. (38) manejaba la camioneta de placa VAZ-893 y en la carretera se dio cuenta de que otro vehículo de color gris lo seguía, incluso ingresó a un caserío para despistar a los desconocidos, pero estos le siguieron el paso hasta darle alcance y robarle el oro que llevaba.

Los ladrones se habrían dividido en dos grupos, colocaron placas falsas a la camioneta del minero y en ella Miguel Coaquira y Benigno Paco trasladaban a su víctima nuevamente hacia Arequipa, pero al llegar al km 141 volcaron por una maniobra que hizo el agraviado, a quien la PNP encontró después de los hechos en el centro de salud de Imata.

Un equipo de detectives de robos de la Divincri se trasladó hasta Imata para realizar diligencias y hacerse cargo de las investigaciones.