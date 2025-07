Pese a que ya se anunció el programa de actos oficiales por Fiestas Patrias, quedan pendientes coordinaciones entre autoridades, lo que pone en duda el acercamiento entre las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Hace dos días, el GRA hizo el anuncio de los actos protocolares del 25 del Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Arequipa, seguido de la tradicional Misa y TeDeum en la Basílica Catedral y la Sesión Solemne, que este año no será en Teatro Municipal, sino en el auditorio del Colegio de Arquitectos, en Bolívar.

actividades. Además, informaron que la Parada y Desfile Cívico Militar será el 26 de julio, a cargo por primera vez del GRA, pero hasta ayer no habían coordinado nada con la MPA detalles como el cierre de vía, control y limpieza, así lo manifestó el gerente municipal de la MPA, Pablo Salinas.

“Se supone que el Gobierno regional lo está organizando, a nosotros no nos han indicado nada oficialmente e imagino que nos tienen que estar pidiendo, porque tiene que haber un plan de desvío de rutas, no es cuestión que dispones la ciudad así nomas, se tiene que comunicar, pero hasta la fecha no ha llegado a mi oficina”, sostuvo el funcionario.

Sobre requerimiento o permisos que se deben solicitar ante la comuna provincial, el gerente municipal señaló que, en el caso de transportes se debe realizar un plan de desvíos, mientras que para el control del público se debe pedir apoyo a Seguridad Ciudadana, así como también la limpieza pública.

Respecto al uso del Teatro Municipal, comúnmente utilizado para la sesión solemne, Pablo Salinos refirió desconocer la situación de estas instalaciones y si existió alguna solicitud por parte del GORE. “No me ha llegado ningún tipo de informe a mi gerencia”, sentenció.

ORGANIZADORES

Cabe señalar que en la conferencia de prensa de presentación de los actos oficiales no participó ningún representante de la comuna.

Aún así, indicaron que se ha dispuesto el cierre de las avenidas Mariscal Castilla e Independencia, desde las 6:00 a. m. del sábado 26 de julio. Sólo se detalló la coordinación entre la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con la Policía Nacional, Bomberos, SAMU, serenazgo y la Cruz Roja, que ha previsto la instalación de 13 zonas de evacuación de primera respuesta, con el despliegue de 400 voluntarios capacitados para la atención de emergencias.

Según nota de prensa del GORE, estas actividades se harán con apoyo de la Prefectura Regional de Arequipa, la Comandancia de Armas, la Compañía de Bomberos, personal de salud y diversas instituciones, pero no menciona a la comuna provincial.