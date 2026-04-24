Una pareja fue víctima de un violento asalto dentro de su propia vivienda ubicada en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron por la fuerza para atarlos, golpearlos y robarles 10 mil soles en efectivo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en la asociación de vivienda Ganaderos de La Colina, hasta donde acudieron los agentes del serenazgo y personal policial de la comisaría de El Pedregal, tras ser alertados por la base de serenazgo del violento atraco.

Al llegar al inmueble, encontraron a Luis Gonzales C. (42) reducido y maniatado de pies y manos con cables y pasadores de zapatos, además de presentar signos de haber sido golpeado. En otro de los ambientes se encontraba su pareja, Sarai Rendón A. (41), quien permanecía en estado de shock por lo que habían vivido en cuestión de segundos.

Según el relato de las víctimas, el ataque se produjo aproximadamente a la 1 de la madruga, 30 minutos antes de la intervención policial. Ambos describieron que la banda estaba conformada por tres sujetos de contextura delgada y con el rostro cubierto, ellos irrumpieron en su casa tumbando la puerta y sorprendiéndolos mientras dormían.Una vez dentro, los hampones golpearon al propietario, lo inmovilizaron y comenzaron a rebuscar absolutamente todo en la vivienda en busca de dinero.

Durante el asalto, la mujer fue amenazada, presuntamente con un arma, y fue así que los ladrones lograron dar con la ubicación de los 10 mil soles que guardaban los agraviados para luego darse a la fuga. Fue la mujer quien, a pesar del estado en el que se encontraba, pidió el auxilio al serenazgo que se trasladó de inmediato con la Policía. La pareja fue llevada al hospital para su atención médica.

El caso fue comunicado a la Divincri que desplazó un equipo conformado por peritos y detectives del área de Robos.