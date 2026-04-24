Hasta 50 empresas de transporte llegan a cubrir un mismo tramo del centro de Huancayo, evidenciando el desorden del sistema actual. Este es uno de los principales hallazgos del avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que incluye la actualización del plan regulador de rutas.

“Hay duplicidad, superposición de rutas, hay sobreoferta en algunos puntos y falta de vehículos en otros”, señaló el gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo, Jorge Quispe.

El problema se concentra principalmente en zonas críticas como Ferrocarril, Huancavelica, Giráldez y Breña, donde la saturación vehicular es constante.

“Incluso hay 50 empresas que se superponen en algunos tramos del centro de la ciudad”, precisó el funcionario, quien advirtió que esta situación responde al crecimiento del parque automotor pero sin una adecuada planificación.

Actualmente, el plan regulador de rutas se encuentra en fase de modelamiento técnico y forma parte del PMUS, que ya va por su tercer entregable.

Como parte de las propuestas se analiza la implementación de un sistema de transporte tipo metropolitano (BRT), aunque aún no hay una decisión final. “Debe ser un tipo metropolitano, pero también hay que decirlo: tiene un alto costo”, explicó Quispe, añadiendo que la siguiente actualización será dentro de 15 días.