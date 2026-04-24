​Tras las investigaciones tanto policiales como fiscales, se solicitó la prisión preventiva por la muerte de la pediatra, Minosska Pinto Lazo, a su esposo y padre de su hijo, William Seminario Girón, pues existiría un peligro fuga y podría huir hacia el Ecuador.

Según el expediente N° 02350-2026-0-2001-JR-PE-04 a la que Correo accedió, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Piura, presumen que Seminario podría huir del país.

“...se conoce que el citado imputado tiene ingresos económicos y patrimoniales suficientes que podrían facilitarle un intento de fuga del país, más aún si la frontera más cercana (Ecuador) está a menos 6 horas de viaje tomando como referencia y punto de partida la ciudad de Piura”, se lee en la carpeta fiscal.

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Agrega que, existe también riesgo de obstaculización debido a que Seminario Girón está libre y “como interesado directo del resultado del proceso seguido en su contra, puede ejercer amenaza o violencia sobre los deudos de la víctima o demás testigos que pudieran existir, con la única finalidad que cambien la versión expuesta o peor aún que no participen en las diligencias pendientes por realizar...”.

La fiscalía recalca que existe la posibilidad que Seminario podría obstaculizar la actividad probatoria, “sobre todo por su cercanía con los familiares directos de la víctima (padres) sobre quienes puede ejercer presión o chantaje emocional valiéndose del menor hijo de un año que tuvo con la víctima Minosska de Jesús Pinto Lazo”.

Sobre el arraigo domiciliario de William Seminario Girón, el requerimiento fiscal sostiene que no existe un arraigo de calidad o fijo que asegure su disponibilidad ante la justicia debido a que declaró vivir en la urbanización San Felipe, en Piura, en un inmueble alquilado con su esposa, pero su ficha Reniec registra un domicilio distinto en la urbanización Los Pinos, en Talara.

La fiscalía subraya que en el departamento en Piura donde residía con la víctima era bajo la modalidad de alquiler y no es de su propiedad. Además, la fiscalía señala que, tras el fallecimiento de su esposa, se desconoce si continuará habitando dicho lugar.

Agrega que el ahora investigado fue intervenido por la policía el 13 de abril de 2026 libando bebidas alcohólicas precisamente en su domicilio de Talara, lugar al que dice acudir por motivos laborales, según sus mismas declaraciones.

Ante estas contradicciones entre el domicilio real declarado y el que figura en su documento de identidad, sumado a que no posee vivienda propia, la fiscalía concluye que no hay garantías de que pueda ser notificado de manera efectiva en un lugar permanente.

La fiscalía agrega que el esposo de Pinto Lazo durante las primeras diligencias no habría mostrado una “actitud colaborativa”, pues en un primer momento no hizo entrega voluntaria de sus equipos celulares para su correspondiente análisis.

De otro lado, en la declaración que realizó Junior Francisco Miñán Seminario (19 años), quien sería la persona que movilizó al presunto sicario hasta la casa de la doctora Minosska Pinto y lo retiró del lugar y que ahora está preso en Río Seco por otro delito, ante su abogado defensor y la Fiscalía, y a la que Correo accedió, afirmó que el sujeto conocido como “Gordo” perpetró el asesinato por la promesa de un pago de 10 mil soles.

Subrayó que dicho “encargo” se habría hecho a solicitud de la expareja de la víctima, y que, luego de ejecutado el hecho se habrían trasladado a la ciudad de Talara con la finalidad de efectivizar el cobro, lo cual no se concretó al tomar conocimiento de la supuesta intervención policial del esposo de la víctima.

También Miñán reveló ante las autoridades que un día antes; es decir, el jueves 9 de abril, se reunió con “el gordo” (supuesto sicario) en el distrito de Castilla para coordinar el robo de una cadena de oro.

“Habíamos planificado supuestamente para robarle o arrancharle la cadena, no más no quitarle la vida, yo no sabía que era de matarla. Fue un día antes, un jueves, en la Amazonas con Paita, cerca de las 3:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. afuera de una tiendita de color azul, nos sacaron bancos de plástico de varios colores cada uno, ahí coordinamos como iba a ser para arrancharle la cadena, y nos estuvimos tomando unas cervecitas, el Gordo era el que coordinaba y era el gordo el que hablaba con los muchos, les decía por teléfono que a las 10:30 a.m. del día viernes, pero termino saliendo a la una y algo”, se lee en su declaración.