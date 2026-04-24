Faltaba poco para retirar los carretes de cables, cuando ocurrió la tragedia. Ángel Samuel Aguilar Fernández (62), estaba al costado de la cabina, cuando por el peso la unidad cedió, terminó jalándolo y lo aplastó.

El accidente laboral se registró ayer en las instalaciones de la empresa Electrocentro en la provincia de Concepción, ubicada en la Av. Ramón Castilla y los jirones Manco Cápac y Junín.

Ante el llamado de auxilio serenos y policías de Concepción acudieron rápidamente al lugar, donde varios trabajadores intentaban rescatar a Ángel Aguilar Fernández. El operario estaba debajo del camión grúa de placa C4R-866, otros empleados contaron que el sexagenario estaba descargando materiales de instalaciones eléctricas.

Lamentan

En un trabajo conjunto, luego de varios minutos de angustia y desesperación, liberaron al trabajador que tenía el tórax, abdomen y piernas aplastadas por la pesada unidad, siendo evacuado al centro de salud David Guerrero Duarte, donde el médico solo certificó su deceso.

En un comunicado la empresa Electrocentro, lamentó la muerte de Ángel Aguilar quien tenía 43 años laborando en dicha empresa y suspendió todas las operaciones en la Unidad del Valle del Mantaro.

“Hemos tomado contacto con los familiares para facilitar su traslado y brindarles toda la asistencia”, decía el comunicado. La víctima que era muy querido, el 27 de febrero celebró su cumpleaños 62 junto a sus seres queridos.