Las causas del colapso en Arequipa y la posibilidad de que el Gobierno tome el control de hospitales

Arequipa sufre por la desorganización, no solo de nuestras autoridades, sino por un sistema de salud que no logró concentrar esfuerzos para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

La mañana de ayer el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, y la titular de la cartera de Salud, Pilar Mazzetti, consideraron que las decisiones poco claras y mal manejo de hospitales por el gobernador Elmer Cáceres agravaron la emergencia en Arequipa. Por esta falta de organización en los hospitales, hoy el Poder Ejecutivo, podría autorizar que el control de los nosocomios regionales pase a manos del nivel central para enfrentar mejor la pandemia.

En una entrevista a RPP, el ministro Montenegro mencionó que la mala organización primó en los nosocomios Honorio Delgado y Goyeneche, que no articularon acciones concretas para la atención de los pacientes con el virus.

“De manera personal (opinó), hubo una desarticulación, es necesario evaluar y concentrar los esfuerzos en Salud y ver cómo mejorar las condiciones. Estoy seguro que el día de mañana (hoy) el presidente Martín Vizcarra podrá tomar una decisión acertada”, dijo al hacer referencia al consejo del Ejecutivo, donde se analizará esta posible transferencia de competencias.

Agregó que al momento se tiene 600 camas hospitalarias en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y ya se inició con la contratación de 600 profesionales, 400 ya cuentan con todos los implementos para atender a pacientes en Arequipa.

Gobierno Regional de Arequipa no trabajó en prevención

Para la ministra de Salud, el problema se engloba desde varios aspectos, ya sean políticos y hasta sociales, pues debido a la falta de prevención, no se pudo evitar el aumento agresivo de los casos COVID-19.

“Se ha perdido la coordinación en la región, hemos enviado equipos para reorientar los esfuerzos que nuestros hospitales necesitaban, la situación se ha vuelto compleja y no se ha tenido decisiones claras, el gobernador tiene que avanzar y no estar divididos”, mencionó al precisar que no se tomaron en cuenta los aportes que el Comando Regional COVID-19.

“Vamos a tomar la capacidad asistencial, en algunos establecimientos las cosas están mejores, se puede ajustar muchos cambios y llevar a la mejoría. Ahora todos los hospitales son nosocomios COVID”, enfatizó.

Médicos fallecieron por falta de protección

Ayer en la tarde, el congresista Edgar Alarcón, presidió una mesa de trabajo con los representantes de los cuerpos médicos de nosocomios y colegio profesional, quienes expusieron la realidad de estos establecimientos y el personal. Alexis Urday, representante de los galenos del Honorio Delgado, indicó que hubo toda la intención de las autoridades regionales para no mostrar la realidad del nosocomio y de las carencias en estas instalaciones.

“Tenemos un déficit de recursos humanos, a pesar de tener dos módulos, pero no los ocupamos porque no tenemos los médicos suficientes, tampoco de los que hay en las instalaciones de Cerro Juli”, dijo.

Mientras que Gonzalo Castañeda, del cuerpo médico del Goyeneche, afirmó las carencias en este local son iguales a las del Honorio Delgado.

“No somos un hospital COVID, pero desde aquí hemos detectado varios casos sin tener los implementos y eso significó la muerte de médicos y otros profesionales, eso desencadenó en la falta de personal”, expresó el galeno del Goyeneche.

Alida Huamán, presidenta de la Asociación de Médicos de Arequipa, sostuvo que la pérdida de profesionales es por la falta de planes estratégicos de prevención.

“Las malas decisiones llevaron al colapso, en este momento estamos pidiendo ayuda, pero seguimos dependiendo de las decisiones, queremos salvar vidas, nosotros solo necesitamos el apoyo adecuado”, sentenció.

El congresista Alarcón informó que todo lo expuesto por los profesionales será remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el fin de buscar ayuda de las autoridades.

Jueza ordena paralizar inhumaciones en cementerio Culebrillas en Uchumayo

Este no es el único problema que debe afrontar el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pues ayer en la mañana, la jueza Constitucional de la Corte Superior de Justicia (CSJA) declaró fundada la medida cautelar interpuesta por la municipalidad distrital de Uchumayo, que buscó la suspensión de la obra del cementerio de Culebrillas el mismo que iba a ser destinado para enterrar a las víctimas del coronavirus.

La magistrada sustentó su resolución basándose que se está vulnerando la protección del patrimonio cultural alterando la calidad geológica de esta quebrada considerada como Patrimonio Cultural de la Nación.

De incumplirse con la medida cautelar, el juzgado Constitucional impondrá una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) a los demandados, al GRA, la Gerencia Regional de Salud (Gersa) y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa.

La respuesta del Gobierno Regional no se hizo esperar. La administradora temporal del cementerio COVID-19, Margarita Villavicencio, lamentó la decisión de la jueza Constitucional, alegando que no recibieron ninguna notificación oficial a pesar de ser los administradores del campo santo y solo tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación.

“Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo del 26 de abril, porque es una necesidad pública. ¿Qué va a pasar cuando se llenen las áreas de patologías de los hospitales con cuerpos? Recordemos que la gente no tiene dinero para pagar la cremación o inhumación en un cementerio particular y los municipios no están recibiendo cadáveres COVID-19. El Poder Judicial y aquellos quienes se oponen al cementerio serán los directos responsables de atentar contra los más pobres”, puntualizó.

El cementerio comenzó a recibir los cadáveres el 8 de julio y a la fecha ya tienen 13 cuerpos y según la administradora diariamente tiene un aproximado de 20 llamadas pidiendo información.

Sin embargo, no podrán hacer ninguna inhumación más porque el juzgado Constitucional dispuso que el incumplimiento a la medida cautelar podría generar una multa.

Mediante un comunicado, el GRA mencionó que apelarán la decisión judicial.

Colegio de abogados denunció al gobernador por homicidio

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), José Arce, indicó que a más tardar el jueves, deben tener una comunicación con el Ministerio Público para analizar si es que inician una investigación preliminar contra el gobernador Elmer Cáceres y contra quienes resulten responsables, por las muertes que ocurrieron en el hospital Goyeneche.

El CAA, entabló esta denuncia penal por el delito de homicidio simple.

En tanto, diversas asociaciones civiles, como el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales (COREDE), pidieron que el Ejecutivo asuma el manejo de los hospitales. En un comunicado, el CONREDE cuestionó la “incapacidad y poco interés mostrado por el gobernador regional” y pidió que la Fiscalía y Contraloría se encarguen de investigar el uso de los recursos que el GRA recibió del Ejecutivo para el manejo de la pandemia. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa “lamentó” que no pudiera ver el desastre sanitario de la región (por la frustrada visita del presidente Martín Vizcarra al Honorio Delgado) y exhortó al Gobierno central a asumir temporalmente el manejo de la crisis por la COVID-19 en Arequipa. Mediante una cuenta en Facebook que se atribuye al gobernador Cáceres, la respuesta a estos cuestionamientos fue una acusación a los “intereses políticos empresariales” y desestimó las acusaciones.

Ayer, el personal del hospital Goyeneche realizó una protesta en contra de la designación del galeno Christian Nova como gerente regional de Salud.

Los manifestantes indicaron que no reuniría las capacidades para desempeñar el cargo, luego que el GRA decidiera retirar a Leonardo Chirinos.