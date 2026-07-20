La emergencia provocada por las intensas lluvias de febrero, provocó el desabastecimiento de más del 60% de los almacenes de la subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), así lo advirtió la regidora Diana Caracela, tras una fiscalización realizada en cuatro depósitos municipales.

La concejal explicó que la inspección evidenció que la atención de la emergencia redujo considerablemente las reservas de ayuda humanitaria. Por ello, sostuvo que es urgente destinar presupuesto para reponer los implementos utilizados y evitar que la ciudad enfrente una nueva temporada de lluvias sin capacidad de respuesta.

Durante las visitas también se detectó material deteriorado que debe ser dado de baja. Entre los hallazgos figuran lampas rotas, colchones en mal estado y clavos oxidados, además de otros bienes almacenados que, según indicó, ya no reúnen las condiciones para ser utilizados en una eventual emergencia.

FALTAN HERRAMIENTAS

Asimismo, Caracela precisó que la municipalidad necesita adquirir nuevamente lampas, frazadas, carpas, camas, agua y otros implementos básicos para la atención de familias damnificadas. Añadió que estos recursos resultan indispensables para actuar de inmediato cuando se presenten lluvias intensas o desastres naturales.

La regidora manifestó que la inspección se realizó como parte de un proceso de fiscalización y que las observaciones fueron registradas por el equipo técnico para evaluar las acciones correspondientes. Además, remarcó que los almacenes deben mantenerse ordenados y completamente implementados para brindar una atención eficiente.

Caracela también se reunió con el subgerente responsable, quien se comprometió a gestionar actividades y presupuesto para reabastecer los depósitos municipales. El objetivo, señaló, es que Arequipa llegue preparada a la temporada de lluvias de 2027 y no vuelva a enfrentar una situación similar.

Los inspectores realizaron supervisiones en cuatro almacenes municipales destinados al almacenamiento de ayuda humanitaria y equipos de emergencia.

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