La tragedia aérea ocurrida el domingo en el sector de Chala Viejo, en el distrito de Huanuhuanu, en la provincia arequipeña de Caravelí, no solo enluta a la Fuerza Aérea del Perú, sino que ha apagado la historia de varias familias que viajaban en el helicóptero Mi-17 FAP-614. Más que una operación militar frustrada, el accidente deja una estela de hogares rotos, hijos que partieron junto a sus padres y familiares sumidas en el dolor.

Según el comunicado de la FAP, la aeronave realizaba labores de apoyo humanitario frente a las emergencias ocasionadas por las lluvias cuando perdió comunicación. Sin embargo, las investigaciones determinarán la participación de familias civiles junto a sus hijos. Tras intensas labores de búsqueda, el lunes se hallaron los cuerpos de los 4 tripulantes y 11 pasajeros en una zona agreste.

Coronel que laboró en La Joya

Entre las víctimas se encuentra el coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50), quien viajaba acompañado de su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia y Fátima. La tragedia no solo truncó la carrera de un oficial con amplia trayectoria, sino que extinguió a toda una familia.

Nole Gonzáles fue comandante del Grupo Aéreo N.º 2 entre 2024 y 2025, en la base de La Joya, pieza estratégica de operaciones en el sur del país. En 2022 representó al Perú como Agregado de Defensa Adjunto y Aéreo en la Embajada peruana en Ecuador.

Representante de la belleza de Camaná

La noticia también golpeó con fuerza a Camaná y Mollendo. Zoila Fernández Medina, recordada como Miss Camaná 2002, viajaba junto a dos de sus pequeñas hijas, de 14 y 3 años. Su nombre era conocido en la provincia no solo por aquel título, sino por su presencia activa en su comunidad.

Quienes la conocieron la describen como una madre dedicada, cercana a su entorno y profundamente entregada a sus hijas.

Elisa Bernal y sus hijos

Entre las víctimas figura también Elisa Bernal Paredes, una madre mollendina que viajaba con sus dos hijos adolescentes. La familia abordó el helicóptero sin imaginar que sería su último trayecto.

Amigos y allegados la recuerdan como una mujer protectora y comprometida con el bienestar de sus hijos. La tragedia borró en segundos los planes y proyectos de un hogar que caminaba unido.

La tripulación

Además del dolor de las familias, la tripulación también deja historias de vida y servicio. El helicóptero era piloteado por el chiclayano mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión, reconocido como el mejor aviador de su promoción, con una excelencia académica, liderazgo y disciplina. Junto a él fallecieron el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchopuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán.

Cada uno tenía una carrera en desarrollo, metas por cumplir y seres queridos que hoy esperan la repatriación de sus cuerpos, retrasada inicialmente por las condiciones climáticas adversas en la zona del accidente.

Investigación en marcha

La Fuerza Aérea del Perú informó que activó la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, en Arequipa y en distintas bases aéreas del país, el duelo es visible.

Esta tragedia no solo deja estadísticas. Deja habitaciones vacías, uniformes que no volverán a colgarse, mochilas escolares que ya no se abrirán, familiares que no olvidarán a sus seres queridos.

Los cuerpos de los fallecidos serán recuperados hoy y trasladados a la morgue. El trabajo tardará horas, debido a la inaccesibilidad para el ingreso de vehículos.

