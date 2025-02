El cáncer es curable, pero en estadíos avanzados lleva a la muerte de las personas, su detección va en aumento según el registro del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur y aún no se ha logrado que la cultura de la prevención prevalezca para atender la enfermedad a tiempo.

La doctora Shirley Barrios, especialista del Iren Sur, manifestó que alrededor de mil 400 casos fueron diagnosticados en la institución durante el 2024 en personas adultas lo que representa un incremento de 100 casos más en relación con el año anterior; mientras que, 80 menores de edad fueron diagnosticados con leucemia, principalmente.

La mayoría de los diagnósticos siguen siendo en estadios 3 y 4 donde las posibilidades de recuperarse son mínimas.

LAS PERSONAS SE PREOCUPAN EN TRABAJAR Y DIVERTIRSE, PERO POSTERGAN LA SALUD

Más del 50% de los casos detectados en el Iren Sur son en pacientes con cuadros graves de la enfermedad a quienes se les brinda terapia del dolor para darles calidad de vida. A diario, en el Iren Sur se atienden a un promedio de 80 a 100 pacientes por consultorios y aunque la mayoría son de Arequipa, también se reciben a pacientes de Puno, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Ayacucho.

“Si los detectamos a tiempo lo podemos curar. Entonces no hay que tener miedo a hacerse un chequeo preventivo cada año. La cultura que tenemos es de trabajar y divertirnos, pero no nos preocupamos por nuestra salud, la postergamos, décimos no hay dinero para los exámenes y si sacamos la cuenta de lo que destina para el recreo sale a cuenta cuidar nuestra salud para seguir divirtiéndonos”, sostuvo Gelber Eguiluz Rodríguez, cirujano oncólogo del Iren Sur.

La prevalencia de esta enfermedad, según los casos del instituto, el cáncer de mama está en primer lugar seguido del cáncer al cuello uterino, vesícula, colon, estómago y piel.

Por el Día Mundial contra el Cáncer se hará campaña de despistaje de cáncer de mama en el Iren SUR, durante toda esta semana.