El puente artesanal de madera Chayme, ubicado en el sector Chipito, fue rehabilitado por la Municipalidad Provincial de La Unión luego del ingreso de lodo y escombros a consecuencia de las lluvias intensas.

Los trabajadores usaron herramientas de pico y pala para retirar el material arrastrado por las precipitaciones, debido a que afectó el tránsito de los pobladores, pero tambiéen puso en riesgo la estabilidad de la estructura de la vía de conexión.

Con el fin de evitar otro ingreso de lodo y piedras, también realizaron trabajos de desvío de aguas, antes del acceso al puente colgante.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó sobre la activación de huaicos en el distrito de Quechualla, específicamente en los sectores de las quebradas Chaupo y Aytinco, así como en El Platanal, Tillizpa, Niño Chaca y Rodadero Huaña.

La Municipalidad de Quechualla limpió las zonas afectadas con el uso de una retroexcavadora con el fin de restablecer el tránsito vehicular.

