Realizan limpieza y desratización (de forma trimestral) en el cementerio La Apacheta, en Arequipa, con motivo del Día de la Madre, con el fin de recibir a la gran cantidad de personas que acudirán al camposanto este domingo.

La directora del cementerio, Alivia Canazas, detalló que las labores comprenden la limpieza general, poda de árboles que afectan las estructuras y el riego de las cuatro áreas en las que está dividido el cementerio, que en total abarca 3.5 hectáreas. Estas acciones se realizan con el apoyo del personal de la Beneficencia Pública y de las personas encargadas de proveer agua para las flores.

En cuanto a las medidas sanitarias, este jueves y viernes se llevará a cabo la fumigación contra insectos desde las 4:00 p.m., por lo que el ingreso de visitantes estará permitido solo hasta esa hora durante ambos días. Además, se tiene previsto reforzar el riego con la llegada de más camiones cisterna.

Para el fin de semana, el horario será extendido: el sábado y domingo el cementerio abrirá sus puertas desde las 6:00 a.m. durante 12 horas continuas, a fin de facilitar la visita de los familiares.

Durante estas visitas, se permitirá el ingreso con alimentos y músicos, como parte de las costumbres por esta fecha, pero se restringirá el acceso de bebidas alcohólicas.