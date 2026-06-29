Luego de cuatro días de intenso trabajo, las brigadas de emergencia extinguieron el incendio forestal que consumió cerca de 800 hectáreas de cobertura natural en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en el distrito de Yura.

El fuego que inició el jueves 25 de junio en las inmediaciones del kilómetro 84 y movilizó a brigadistas y personal de distintas instituciones que trabajaron de manera ininterrumpida para evitar que las llamas continuaran propagándose dentro de esta área natural protegida, fue extinguido ayer, pero los trabajos de liquidación en zonas inaccesibles fue hoy para evitar su reanudación.

Durante la emergencia, los equipos realizaron acciones de combate, control y liquidación del incendio, además de monitorear permanentemente la zona afectada para evitar la reactivación de focos de calor.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el fuego devastó aproximadamente 800 hectáreas de vegetación dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ocasionando afectaciones a la flora y fauna silvestre que habitan este ecosistema de alto valor ambiental.

En las labores participaron brigadas de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Municipalidad Distrital de Yura, efectivos del Ejército Peruano, la Policía Nacional y otras entidades de primera respuesta.