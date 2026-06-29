La llegada de un lote de Factor IX de Coagulación Humana (Octanine 500 UI) a Arequipa posibilita la continuidad del tratamiento de pacientes con hemofilia asegurados en EsSalud. El abastecimiento permitirá evitar la interrupción de las terapias especializadas.

El envío del medicamento se concretó tras la visita de trabajo que realizó el ministro de Trabajo, Freddy Solano González junto al presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, quienes recogieron las principales demandas de pacientes, asociaciones y personal de salud. Entre las preocupaciones expuestas destacó la necesidad de asegurar el suministro oportuno de medicamentos de alta complejidad.

El ministro Freddy Solano afirmó que se mantendrá un seguimiento permanente a los compromisos asumidos para brindar respuestas oportunas a las necesidades de los asegurados. Asimismo, señaló que continuará el trabajo articulado con EsSalud para fortalecer el abastecimiento de medicamentos, optimizar los servicios y mejorar progresivamente la atención en beneficio de la población.

“Cada visita de trabajo debe traducirse en soluciones concretas para la población. Escuchamos a los pacientes, identificamos las necesidades más urgentes y articulamos esfuerzos para que las respuestas lleguen con oportunidad. Garantizar la continuidad de un tratamiento indispensable significa proteger la salud y la calidad de vida de nuestros asegurados”, afirmó.

La carencia de medicamentos es reclamada por un centenar de pacientes de hemofilia desde diciembre del 2025. A través de la Asociación Peruana de Hemofilia de Arequipa realizaron protestas a del Hospital Carlos Augusto Seguín Escobedo de EsSalud, clamando por una solución al desabastecimiento de medicamentos esenciales para sus tratamientos.