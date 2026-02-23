Los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes; de Defensa, César Díaz Pache; de Desarrollo Agrario y Riego. Vladimir Cuno y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Al do Prieto, llegaron este lunes a Arequipa para supervisar en el lugar los daños ocasionados por las intensas lluvias que en los últimos días han provocado huaicos, inundaciones y graves afectaciones a la infraestructura vial y viviendas.

Las autoridades recorrieron los puntos más críticos en el complejo Flora Tristán en el Cercado de Arequipa, donde constataron el impacto de los deslizamientos de lodo y piedra que dejaron vías destruidas, líneas férreas afectadas y decenas de familias damnificadas con el ingreso a aproximadamente 130 departamentos de los primeros pisos de al menos 5 edificios.

El titular de Vivienda anunció que las familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas serán atendidas a través de los bonos que otorga el sector para casos de emergencia. Asimismo, informó que se ha dispuesto el envío de 27 maquinarias pesadas para diferentes puntos de la ciudad para acelerar los trabajos de limpieza y rehabilitación de vías.

Respecto al pedido del Gobierno Regional de Arequipa de la declaratoria de estado de emergencia, según el ministro, esta medida aún no puede concretarse, ya que requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, se espera la juramentación del gabinete del presidente interino José María Balcázar.

