Aunque solo 24 de los 196 casos sospechosos de sarampión reportados este año en Arequipa fueron confirmados, la Gerencia de Salud activó cercos epidemiológicos en todos los casos notificados, vacunando a 30 mil personas del entorno para evitar la propagación de la enfermedad considerada altamente contagiosa.

La coordinadora regional de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Geovana Valdivia, informó que cada vez que se detecta un caso sospechoso se despliega una estrategia de bloqueo que consiste en inmunizar a familiares, vecinos y personas que viven en las manzanas cercanas al paciente.

La medida se aplica incluso antes de contar con el resultado definitivo de laboratorio, debido a la rapidez con la que el virus puede propagarse entre personas no vacunadas.

En lo que va del año, la región reportó 196 casos sospechosos de sarampión. De ellos, 149 fueron descartados, 24 confirmados y el resto permanece en evaluación. Sin embargo, las acciones de control se ejecutaron alrededor de los 196 reportes para cortar posibles cadenas de transmisión.

Los casos positivos se concentran principalmente en la provincia de Arequipa, que registra 22 contagios, mientras que Condesuyos y Caravelí reportan un caso cada una.

Los casos positivos de sarampión fueron detectados en las provincias de Arequipa, Condesuyos y Caravelí (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Inicialmente se utilizó la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, pero recientemente llegó un nuevo lote de vacunas bivalentes que inmunizan específicamente contra el sarampión y la rubéola.

De las 30 mil dosis recibidas de esta nueva presentación, ya fueron aplicadas alrededor de 6 mil. Valdivia adelantó que la estrategia de inmunización será reforzada en las próximas semanas mediante campañas dirigidas a la población más vulnerable, especialmente niños que no cuentan con todas las vacunas de su esquema regular.