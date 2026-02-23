La destrucción que se registró en diferentes distritos de Arequipa la tarde del domingo 22 de febrero, fue causada por una intensa lluvia que duró aproximadamente una hora y 15 minutos, según confirmó el jefe zonal del Senamhi, Guillermo Gutiérrez.

El especialista detalló que en el distrito de Cayma llovió solo una hora y 15 minutos, pero la intensidad fue de 41 litros por metro cuadrado y en la zona de 33 en la zona de Charcani lo que provocó la acumulación de agua y la activación de quebradas como Santa Rosa, El chullo, entre otros. Es decir, fue una lluvia intensa, pero de corta duración.

El ingreso de lodo a la quebrada el Chullo causó el desborde de la misma y afectó a las vías como la Av. Metropolitana, el daño de viviendas en el complejo Flora Tristán, así como en la zona de Los Arrayanes en el distrito de Sachaca.

LLUVIAS PREVISTAS PARA HOY LUNES

Las lluvias moderadas a fuertes continuarán esta tarde, lunes 23 de febrero, en Arequipa, con características similares a las registradas ayer, según el Senamhi. La región se mantiene en nivel de alerta naranja ante la persistencia de las precipitaciones.

El especialista explicó que este comportamiento responde al Fenómeno El Niño, asociado al rápido calentamiento del agua del mar y al incremento de la humedad proveniente de la zona costera, lo que favorece el desarrollo de lluvias durante la tarde, cuando el aire cálido asciende y entra en contacto con aire frío.

Precisó que, si bien el fenómeno no está ingresando con la intensidad observada en otros eventos, existe un mayor aporte de humedad desde la cuenca del mar hacia la cuenca media, una de las características propias de este episodio de El Niño, que se activó el pasado 13 de febrero y pasó de vigilancia a una fase sostenida.

Gutiérrez advirtió que el Fenómeno El Niño se mantendría durante todo el invierno, generando temperaturas más elevadas de lo normal, lo que podría traer consecuencias en la salud y la agricultura, como la proliferación de plagas y dificultades en la formación de tubérculos debido al aumento térmico.

