La Dirección Zonal 6 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Emitió la alerta naranja advirtiendo que la costa de Arequipa afrontará hasta el martes 22 de setiembre un periodo de lloviznas de moderada a fuerte intensidad, acompañado por un incremento de la velocidad del viento.

El cambio en las condiciones del tiempo también se sentirá en las zonas próximas al litoral de las provincias de Caravelí, Camaná e Isaly donde se prevé la presencia de niebla y neblina, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

En la provincia de Camaná ya generó aniegos en las viviendas y en las diferentes calles por falta de drenaje pluvial.

Según el Senamhi, la nubosidad y la humedad harán que aumente la sensación de frío, por lo que las condiciones serán más marcadas durante las primeras horas del día, debido al Fenómeno El Niño.

El pronóstico comprende principalmente a los sectores costeros de la región, donde la población deberá afrontar además fuertes vientos durante el periodo previsto.