Lluvias de moderada intensidad se registran en algunos distritos de Arequipa

Lluvias de moderada intensidad se registraron hoy en varios distritos de la provincia de Arequipa, entre ellos Cayma, Socabaya, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, en medio de las condiciones climáticas advertidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo meteorológico había pronosticado la ocurrencia de precipitaciones entre el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en localidades de la sierra media de las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma y Arequipa.

El pronóstico también contemplaba la presencia de vientos con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

Mientras en las zonas altas se presentan lluvias, en la franja costera de Arequipa se advirtió un escenario distinto, con un incremento de la temperatura durante el día. En las provincias de Caravelí, Islay y Camaná, los valores podrían alcanzar los 33 grados Celsius.