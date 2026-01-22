Debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en Arequipa, se reportó el bloqueo del canal de regadío del anexo de Allancay, en el distrito de Quechualla, provincia de La Unión, dejando sin agua a más de 80 familias agricultoras desde hace una semana.

El canal afectado, que tiene solo dos años de construcción, presenta al menos 10 puntos totalmente bloqueados por barro, rocas y material arrastrado por las precipitaciones, lo que ha interrumpido por completo el abastecimiento de agua para riego.

Dante Ramírez Heredia, presidente del comité de usuarios del anexo de Allancay, informó a Correo que esta situación perjudica directamente la siembra de paltas y otros alimentos en el sector. En total, unas 200 hectáreas de cultivo están en riesgo por la falta de riego.

Explicó que esta emergencia hídrica se ha comunicado al municipio distrital de Quechualla, pero no tendría los suficientes recursos, por lo que también se dio a conocer al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa; sin embargo, aún no hay atención inmediata.

“El canal tiene 2 años; es una obra del Gobierno Regional de Arequipa que dio en licitación a una empresa, pero este año las lluvias han sido intensas y ha bloqueado el paso del agua. Esto ya es una emergencia hídrica”, sostuvo.

El dirigente afirmó que los pobladores intentaron limpiar el canal con palas y picos, trasladando rocas y material pesado, sin lograr restablecer el flujo del agua.

Lluvias dañan canal de regadío en Quechualla (La Unión) y dejan a familias sin agua. Foto: Comité de Usuarios del anexo de Allancay.

