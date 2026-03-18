Las precipitaciones pluviales de febrero generaron filtraciones en los techos y paredes de los salones, debilitaron muros e inundaciones en distintos colegios, lo que ha expuesto la vulnerabilidad de los colegios, los cuales además son muy antiguos.

Según el diagnóstico de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Arequipa cuenta con 1,384 locales educativos en la región, de los cuales 355 (25.6%) presentan riesgo de colapso. En estos locales estudian aproximadamente 16,700 escolares, de acuerdo con el registro más reciente correspondiente al año escolar 2025.

Sin embargo, la Gerencia Regional de Educación, reportó solo 151 colegios públicos que presentaron algún tipo de daño a su infraestructura debido a las lluvias de este año. Dentro de este grupo, 93 presentaron daños graves, por lo que requieren de una nueva construcción, mientras que otros presentan afectaciones leves o moderadas que requieren intervenciones de mantenimiento y evaluación técnica.

Aunque en números parezcan pocos locales educativos, detrás de estas cifras, según Redes, hay miles de alumnos que estudian en condiciones inseguras, en ambientes fríos, salones con hongos. En algunos casos, los escolares permanecen en salones de madera que de día se convierten en hornos y en las mañanas o tardes, son frígidos.

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