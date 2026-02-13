Del 14 al 16 de febrero se presentarán lluvias intensas en las seis provincias de la región Arequipa, según el aviso N.° 046 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Para este sábado se prevén acumulados de lluvia entre 10 y 27 mm/día en la sierra sur. Mientras que este domingo 15 se esperan valores entre 10 y 29 mm/día, y para el lunes 16 se pronostican valores entre 10 y 25 mm/día.

Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. El aviso también involucra a otras regiones del país.

AFECTACIÓN EN PROVINCIAS

La alerta naranja se extiende en los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Pocsi, Polobaya, San Juan de Tarucani, Yura (provincia de Arequipa); Cahuacho (provincia de Caravelí); Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Uñón, Viraco (provincia de Castilla).

Así también, Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Tapay, Tuti, Yanque (provincia de Caylloma); Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Salamanca, Yanaquihua (provincia de Condesuyos); toda la provincia La Unión.

Asimismo, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Por otro lado, se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad en la costa.