Las intensas precipitaciones registradas ayer sábado 25 de enero en la provincia de Arequipa superaron lo previsto por el Senamhi, que había emitido una alerta amarilla. Las lluvias alcanzaron niveles de intensidad 4 y 5, generando múltiples emergencias en varios distritos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, las lluvias se iniciaron en los distritos de Polobaya y Mollebaya con nivel 4, desplazándose hacia Paucarpata, Mariano Melgar y el Cercado, donde se registraron niveles 4 y 5.

EMERGENCIAS EN AREQUIPA

Entre las principales incidencias reportadas se encuentra la inundación de viviendas en los sectores de María Isabel y Malecón Socabaya. Para ello, se dispuso el traslado de sacos terreros, así como de los equipos de primera respuesta y SEDAPAR, debido al colapso de varios buzones de desagüe.

Además, en Alto Selva Alegre, se reportó la inundación de una posta médica, situación que está siendo evaluada para su atención inmediata.

En la intersección de la Av. Venezuela con Mariscal Castilla, Cercado, dos buses y dos vehículos particulares quedaron atrapados por la acumulación de agua. Tras varias horas de atención, bomberos realizaron el rescate.

Asimismo, se registró incremento del caudal en las torrenteras de Los Incas y av. Venezuela. Ingreso de huaicos en Mollebaya.

Lluvias intensas superaron alerta amarilla y dejaron inundaciones en Arequipa. Foto: MPA.