Dejará de llover en Arequipa ciudad, aunque continuará de forma moderada en las partes altas de la región hasta el 14 de marzo, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, explicó que la actualización del pronóstico climático indica que podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas en algunos distritos ubicados en zonas elevadas, como Pocsi y Chiguata.

Sin embargo, precisó que no se esperan precipitaciones significativas en la mayor parte de la zona urbana, incluyendo distritos como Cayma, Yanahuara y Alto Selva Alegre, sectores donde en semanas anteriores se registraron inundaciones y desbordes de quebradas.

En paralelo, una de las preocupaciones es el nivel de almacenamiento de las represas que abastecen la cuenca del Río Chili para el consumo de la población. Actualmente, estos reservorios alcanzan solo el 76% de su capacidad, por lo que se espera que las lluvias previstas en las zonas altas permitan elevar el volumen hasta alrededor del 80% antes de que finalice la temporada de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, después del 14 de marzo las lluvias disminuirán considerablemente en las partes altas.

En cuanto al litoral de Arequipa, Ticona indicó que las condiciones de verano se mantendrían hasta finales de marzo, lo que permitirá que los visitantes continúen disfrutando de las playas de Islay, Camaná y Caravelí.

