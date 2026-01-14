Las lluvias iniciaron con fuerza en varios distritos de Arequipa, pero se intensificarán en las próximas horas. Así lo advirtió el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Arequipa, José Luis Ticona, quien señaló que las precipitaciones de hoy serán más fuertes que las registradas ayer y, probablemente, parte del jueves.

De acuerdo con el Senamhi, la ciudad de Arequipa ingresó hoy a una alerta de nivel naranja, luego de que ayer se mantuvo en alerta amarilla y se registró una lluvia acumulada de 9 milímetros. El cambio de nivel obedece al incremento en la intensidad de las precipitaciones que causarían la activación de quebradas, aniegos y deslizamientos.

Una situación similar se presenta en la provincia de Caravelí, donde ayer se reportó un promedio de 18.5 milímetros de lluvia en el distrito de Cháparra. Estas precipitaciones generaron el ingreso de huaicos que afectaron la Panamericana Sur de Arequipa y diversos anexos, provocando inundaciones en viviendas y serias dificultades para el tránsito vehicular.

El especialista del Senamhi indicó que las lluvias en la costa arequipeña, especialmente en provincias como Caravelí, Camaná e Islay, así como en los valles interandinos, resultan inusuales para esta temporada de verano, lo que evidencia un comportamiento atípico de las condiciones climáticas.

En tanto, en las zonas altas de la región, como las provincias de Caylloma, Castilla, La Unión y Arequipa, se prevén lluvias y nevadas que afectarán principalmente a ganaderos, agricultores y transportistas. Precisamente, la zona de Imata, en Caylloma, amaneció hoy cubierta de nieve, complicando el desplazamiento de vehículos hacia las regiones vecinas de Puno y Cusco.

