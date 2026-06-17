Cuatro accesitarios asumirán el vacío que dejaron en el Concejo Provincial de Arequipa igual número de regidores para participar en las elecciones de octubre.

Los que dejan temporalmente el cargo por licencia son Cleopatra Chávez Menacho y José Suárez Llerena, quienes se ausentarán de sus funciones desde el 6 de junio hasta el 4 de octubre para postular como consejeros regionales.

En reemplazo de Chávez asumirá Katia Gloria Delgado Chirinos, quien ya ejerció el cargo de regidora accesitaria en febrero de este año tras la licencia de Susana Condori. Delgado Chirinos es exdirectiva del Colegio de Abogados de Arequipa y actualmente forma parte del Consejo de Ética de dicha orden profesional.

Por José Suárez, ingresará Edward Raúl Alcocer Pauca. El accesitario es hermano de Shirley Alcocer Pauca, actual candidata a la alcaldía distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

La salida temporal de la alcaldesa Rucci Oscco obliga a que el teniente alcalde Rolando Bedregal asuma el cargo de alcaldía y en su lugar en el Concejo entrará David Vicente Coaguila Coaguila, quien figura como el siguiente accesitario de la lista de mayoría.

Asimismo, la licencia concedida a la regidora Rocío Mango dará paso a la incorporación de Kelly Coaguila Ríos.