La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada ha identificado solo una parte de las operaciones de “Los Charlys de la Blanca” en las calles de Arequipa. Las interceptaciones telefónicas hechas a los miembros de la organización criminal, permiten conocer la forma en que actuaba, pero también reconstruir una serie de asaltos que presuntamente nunca llegaron a ser denunciados por los agraviados ni investigados, pese a los montos de dinero robados, ya que no obran en los registros policiales.

Las interceptaciones telefónicas se iniciaron en 2023 por una investigación que por entonces se realizaba en la Fiscalía Especializada de Puno contra algunos de sus integrantes. En ellas se pudo advertir que la planificación de los robos a mano armada bajo la modalidad de marcaje, se ejecutaban en Arequipa por lo que el caso se trasladó de jurisdicción.

Las escuchas permitieron identificar a los miembros del grupo criminal y relacionarlos directamente con 10 asaltos a mano armada (tres a una sola victima en distintas fechas) ocurridos entre 2023 y 2024, siendo su últimas victimas el notario Rubén Bolivar Callata, a quien asaltaron para robarle cerca de 200 mil soles tras una paciente y sigilosa labor de marcaje realizada durante seis meses.

DENUNCIAS DE ASALTOS NO FIGURAN EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DIVINCRI

Sin embargo la Fiscalía identificó otras 18 llamadas y 16 secuencias de las mismas en las que el cabecilla del grupo criminal Manuel Zapata Antón, alias “Guarapo” y sus secuaces Javier Torres Escobedo, alias ‘Gato’, Julio Alfredo Llamoca Huamaní, alias “Julio”; Francesca Tapia Morales, alias “Franchesca”; Alexander Delgado Miranda, alias “Alexander”; Félix Muro Medina, alias “Gordo o Gordin” , Solanch Muñoz Centy, alias “Solanch”; Edgar Ayrampo Tapia, alias “Cusco”, Luis Salas Chivigorri, alias “Luis”; Christian Delgadillo Ramos, alias “Christian” y Armando Choqueta Huarcaya, alias “Diego” coordinaron en el 17 de julio de 2023 y el 1 de febrero de 2024, diversas acciones de seguimiento y ejecución de asaltos en los distritos de Cercado, Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y Yura.

Aunque las conversaciones describen con claridad sus operaciones, la fiscal Contra el Crimen Organizado, Alejandra Cárdenas, sostuvo a través de RPP que estos casos no figuran entre las investigaciones de la sección de robos de la Divincri ni en otro registros policiales. “Hemos hecho la búsqueda y no aparecen como hechos denunciados. Puede ser que las víctimas hayan sido amenazadas o no hayan acudido a denunciar”, sostuvo la magistrada. No descarta que los nexos que tuvo la organización con detectives de la PNP, los hayan podido bloquear.

ATRACO PARA ASALTAR A PREVENTISTA EN RÍO SECO

Uno de los episodios reveladores es el ocurrido la tarde del 21 de diciembre de 2023 en Río Seco, en Cerro Colorado, donde asaltaron a un preventista a quien lo despojaron de 10 mil soles y no ha sido identificado hasta ahora.

En una de las comunicaciones entre el cabecilla “Guarapo” y su lugarteniente “Cuzco”, se hace referencia directa al objetivo. “Doctorcito, buenas tardes… hay una pachanguita pa verlo hoy día y pa mañana comerlo… de diez… de diez luquitas nomás… es un cholo que lleva guita… diez luquitas”, le dice el cabecilla a su pistolero que responde: “Ya causa, dime cómo es, dónde es”.

A esta evidencia se suma la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, quien reconstruyó con mayor precisión la ejecución del asalto en Río Seco. Según su testimonio, en el hecho participaron varios integrantes de la organización, entre ellos alias “Cuzco”, “Adonis”, “Diego”, “Cristian”, “Guarapo”, “Cangri” y “Julio”.

El colaborador señala que “Guarapo” junto a su pareja realizaron el marcaje del preventista, identificando el momento en que trasladaba el dinero. Luego, el grupo de ejecutores entre ellos “Cuzco”, “Adonis” y “Diego”, usaron las armas para el robo.Durante el ataque, uno de los implicados rompió la ventana del vehículo de la víctima con la cacha del arma, mientras otro realizó un disparo al aire, presumiblemente para intimidar y facilitar la sustracción del dinero.

El botín, de acuerdo con esta versión, habría sido de aproximadamente 10 mil soles. Pese a este nivel de detalle, la Fiscalía enfrenta el reto de sostener algunos cargos sin denuncias formales y sin identificar a las víctimas. Por ello, ha optado por realizar parte de la sustentación bajo el delito de marcaje, que protege la tranquilidad pública y no exige necesariamente la identificación del agraviado.

La fiscalía comenzó a sustentar los últimos presupuestos para obtener los 36 meses de prisión preventiva contra seis detenidos.