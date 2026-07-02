El incendio forestal que se prolongó durante cuatro días en el distrito de Yura no solo consumió extensas áreas de vegetación, sino que también afectó la zona de amortiguamiento y parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, según la evaluación técnica realizada por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Tras el control y liquidación del siniestro, que fue la tarde del lunes, el equipo técnico inspeccionó la zona y confirmó daños en la vegetación altoandina, integrada por pajonales y matorrales que constituyen el hábitat de diversas especies de flora y fauna silvestre.

Entre las plantas afectadas figuran especies nativas como el ichu y el iru, esenciales para la conservación del suelo y la alimentación de animales silvestres. También se reportaron daños en arbustos propios de los ecosistemas altoandinos, como la cunuja, la tola, la taza y la chinchirkuma, esta última utilizada tradicionalmente por las comunidades debido a sus propiedades medicinales y aromáticas.

La afectación también compromete el hábitat de especies como la vizcacha, el zorro andino, la taruca y la vicuña, además de reptiles como lagartijas y la culebra andina, y aves terrestres como las perdices.

De acuerdo con Serfor, los incendios forestales generan impactos que van más allá de la pérdida inmediata de vegetación. El fuego destruye semillas, brotes, raíces superficiales y la materia orgánica del suelo, dificultando la regeneración natural de los ecosistemas. Asimismo, incrementa el riesgo de erosión y reduce la capacidad del terreno para retener humedad.

El incendio se inició el jueves pasado y movilizó a brigadas de diversas instituciones. En las labores de control participaron especialistas de Serfor junto con personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entre otras instituciones.

Según el Serfor, se reforzará las acciones preventivas mediante campañas de sensibilización dirigidas a la población, la capacitación de brigadas forestales y la realización de simulacros con las instituciones de primera respuesta para mejorar la atención de futuros incendios.

La entidad recordó que la mayoría de incendios forestales registrados en el país tienen origen humano, principalmente por la quema de residuos agrícolas, pastizales y desechos, por lo que exhortó a la población a evitar estas prácticas y comunicar de inmediato cualquier foco de incendio a las autoridades.